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حريق واسع تم احتواؤه عند مدخل مدينة بوشهر الإيرانية والنيران اشتعلت في منطقة بحرية تابعة للجيش الإيراني (وكالة فارس الإيرانية)

Lebanon 24
08-05-2021 | 02:52
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