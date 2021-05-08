التحكم المروري: تعطل حافلة لنقل الركاب على طريق ذوق مصبح تسبب بازدحام مروري بالاتجاهين وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه والسير الى تحسن تدريجي

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