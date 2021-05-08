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البابا فرنسيس يؤيد رفعا موقتا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لـ"كورونا"

Lebanon 24
08-05-2021 | 05:17
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