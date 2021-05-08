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المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع شركة فايزر ـ بايونتك لشراء 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا

Lebanon 24
08-05-2021 | 06:07
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