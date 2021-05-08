أخبار عاجلة

الدعم لن يُرفع عن الأدوية المُزمنة إنما فقط عن تلك التي يُمكن شراؤها من دون وصفة طبّية (ام تي في)

Lebanon 24
08-05-2021 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل بحضور النائب فريد البستاني، لجنة مواكبة وإنشاء وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، وأكد تقديم الدعم اللازم لإنجاز المستشفى في أسرع وقت ممكن على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد
lebanon 24
08/05/2021 17:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم من وفد نيابي واقتصادي الورقة التشاركية التي تم الإتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم وبحث معه آلية التنفيذ وضرورة إيجاد حلول سريعة
lebanon 24
08/05/2021 17:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل لبنان القوي: تقع على الحريري مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره
lebanon 24
08/05/2021 17:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي نجم لـ"صوت كل لبنان": المشكل الأساسي في موضوع الدعم هي الدولة التي تريد إلقاء اللوم على مصرف لبنان
lebanon 24
08/05/2021 17:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:49 | 2021-05-08
10:31 | 2021-05-08
10:30 | 2021-05-08
10:06 | 2021-05-08
10:04 | 2021-05-08
10:04 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website