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الرئيس عون محيّياً المسعفين والشهداء في "يوم الصليب الأحمر والهلال الأحمر": تقفون في خطوط الدفاع لضمان الوفاء بالالتزامات الإنسانية

Lebanon 24
08-05-2021 | 07:51
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