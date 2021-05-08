أخبار عاجلة

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث التصعيد في القدس

Lebanon 24
08-05-2021 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: سندعو لاجتماع عاجل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير لإعادة بناء مؤسسات المنظمة
lebanon 24
08/05/2021 17:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الوطني الفلسطيني: نطالب البرلمانات العربية والإسلامية الارتقاء بمواقفها لمستوى خطورة ما يحدث
lebanon 24
08/05/2021 17:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية تدين التهجير القسري في حي الجراح بالقدس وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
lebanon 24
08/05/2021 17:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: نرفض قرارات الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الجامعة العربية
lebanon 24
08/05/2021 17:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:49 | 2021-05-08
10:31 | 2021-05-08
10:30 | 2021-05-08
10:06 | 2021-05-08
10:04 | 2021-05-08
10:04 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website