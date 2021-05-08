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فرنسا تحث من تزيد أعمارهم على 55 عاما على تلقي لقاح أسترازينيكا واللجوء الى مختلف اللقاحات
Lebanon 24
08-05-2021
|
12:23
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