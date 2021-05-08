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توافد أعداد كبيرة من المصلين لساحات المسجد الأقصى تزامنا مع إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة

Lebanon 24
08-05-2021 | 14:06
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