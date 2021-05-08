أخبار عاجلة

حركة فتح تحذر من مواجهة شاملة مع الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية حال واصل اعتداءاته بالقدس

Lebanon 24
08-05-2021 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: سيدفع الاحتلال ثمن عدوانه وتعديه السافر على حق المسلمين في الصلاة بمسجدهم
lebanon 24
09/05/2021 11:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته بالضفة الغربية على خلفية ما تشهده من توتر لا سيما بالقدس
lebanon 24
09/05/2021 11:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا تحث إسرائيل على وقف سياسة التوسع في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
09/05/2021 11:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرفض بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها غير شرعية وفق القانون الدولي
lebanon 24
09/05/2021 11:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:41 | 2021-05-09
23:36 | 2021-05-08
23:32 | 2021-05-08
23:11 | 2021-05-08
16:59 | 2021-05-08
16:53 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website