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"روسيا اليوم": شركة أميركية تشرف على صيانة طائرات F16 تقرر مغادرة العراق بسبب الهجمات عليها

Lebanon 24
08-05-2021 | 16:14
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