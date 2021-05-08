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الرباعية الدولية للشرق الأوسط: ندعو إسرائيل إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في الأيام المقدسة للمسلمين

Lebanon 24
08-05-2021 | 16:53
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