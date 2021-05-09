أخبار عاجلة

بوتين في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها

Lebanon 24
09-05-2021 | 03:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
دُفنت تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية... تسرب نفايات مشعة في واشنطن
lebanon 24
09/05/2021 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: كورونا ستخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببتها الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
09/05/2021 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: بوتين أثناء اجتماعه مع هيئة الأمن: قضايا أمن الدولة ستبقى ذات أولوية في سياق التحديات العالمية
lebanon 24
09/05/2021 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من زمن الحرب العالمية الثانية.. رسالة حب من ضابط لحبيبته
lebanon 24
09/05/2021 16:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:12 | 2021-05-09
08:54 | 2021-05-09
08:52 | 2021-05-09
08:28 | 2021-05-09
08:27 | 2021-05-09
08:10 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website