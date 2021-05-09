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الراعي في عظة الأحد: رغم الأزمة السياسية والضائقة المعيشية ندعو الشعب للحفاظ على الكيان اللبناني ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:25
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البطريرك الراعي من بعبدا: الحكومة هي العمود الفقري للدولة ولا يجوز غيابها في هذه الأيام فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً
lebanon 24
09/05/2021 16:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تصحيح: البطريرك الراعي من بعبدا: الحكومة هي العمود الفقري للدولة ولا يجوز غيابها في هذه الأيام فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً
lebanon 24
09/05/2021 16:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: اننا وبانتظار عودة مؤسسات الدولة المركزية ندعو اتحاد البلديات والجمعيات والاحزاب إلى توحيد الجهود لتأمين إنعاش اقتصادي لتأمين مقتضيات الحياة يساعد اللبنانيين على عدم سقوط بلدهم
lebanon 24
09/05/2021 16:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نؤكد للمسؤولين أن هذا ليس زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة انما زمن العمل المشترك فالشعب يبحث عن منقذين في وقت البعض يتخلى عن الدولة والبعض يستولي عليها
lebanon 24
09/05/2021 16:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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