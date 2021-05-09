الراعي نكرّر الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط ولعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة لكي يكون مصير البلد مستقلاً عن التسويات الجارية في منطقة الشرق الأوسط

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