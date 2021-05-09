أخبار عاجلة

الراعي نكرّر الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط ولعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة لكي يكون مصير البلد مستقلاً عن التسويات الجارية في منطقة الشرق الأوسط

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي: دعوتنا لاعلان حياد لبنان الايجابي الناشط وعقد مؤتمر دولي خاص به هو لكي يكون مصير لبنان مستقلا عن التسويات الجارية
lebanon 24
09/05/2021 16:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي لـ"النهار": أطلقنا الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان لأنّ البلد وصل إلى وضع لم يعد يحتمل وتوقف كل شيء، والأمر لا يحتاج إلى براهين
lebanon 24
09/05/2021 16:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب واكيم بعد لقاء وفد من "الجمهورية القوية" المطران عودة: شدّدنا على أهمية تأمين الحياد ودعم تحقيقه من خلال مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يجمع اللبنانيين ويساعدهم في حلّ مشاكلهم
lebanon 24
09/05/2021 16:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: جئتم من كل لبنان بالرغم من اخطار كورونا لتدعموا طرح الحياد ومؤتمر دولي خاص بلبنان تحت رعاية الامم المتحدة جئتم تتطالبون بإنقاذ لبنان
lebanon 24
09/05/2021 16:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:12 | 2021-05-09
08:54 | 2021-05-09
08:52 | 2021-05-09
08:28 | 2021-05-09
08:27 | 2021-05-09
08:10 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website