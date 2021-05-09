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الراعي: دعوتنا لاعلان حياد لبنان الايجابي الناشط وعقد مؤتمر دولي خاص به هو لكي يكون مصير لبنان مستقلا عن التسويات الجارية

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:26
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الراعي نكرّر الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط ولعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة لكي يكون مصير البلد مستقلاً عن التسويات الجارية في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
09/05/2021 16:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: كل ما نطرحه اليوم من حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي خاص به هو لإحياء الدولة المبعثرة والمعطلة والمصادرة..حررنا الأرض فلنحرر الدولة من كل ما يعيق سلطتها وأداءها
lebanon 24
09/05/2021 16:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
د. ماري انج نهرا تلقي كلمة منظمي مسيرة الدعم لبكركي: جئناكم لنشدّ على ايديكم لحياد لبنان الناشط وعقد مؤتمر دولي لننقذ الكيان
lebanon 24
09/05/2021 16:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نريد من المؤتمر الدولي أن يوفّر الدعم للجيش اللبناني ليكون الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان واستعادة القدرات الموجودة لدى الشعب من خلال نظام دفاعي يمسك بقرار الحرب والسلم
lebanon 24
09/05/2021 16:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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