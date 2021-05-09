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ارتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين نتيجة المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى إلى 112 جريحا

Lebanon 24
09-05-2021 | 07:17
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