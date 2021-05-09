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مستشفى الجامعة الأميركية تقفل عياداتها حتى إشعار آخر وتتوقف عن اسقبال الحالات غير الطارئة التزاماً بقرار نقابة الأطباء

Lebanon 24
09-05-2021 | 11:43
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