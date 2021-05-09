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الخارجية المصرية تستدعي السفيرة الإسرائيلية في القاهرة وتشدد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Lebanon 24
09-05-2021 | 12:26
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