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الجميّل: وجه لبنان يتغيّر وننتقل الى نموذج يشبه ايران وفنزويلا وأحد غير قادر على ايقاف التدهور و مجلس النواب يرفع العشرة وهو برهن عن عقمه

Lebanon 24
09-05-2021 | 13:01
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