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سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يقرر إغلاق البحر بشكل كامل أمام حركة الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل قطاع

Lebanon 24
09-05-2021 | 13:41
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