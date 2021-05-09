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الحكومة الأميركية تعلن حالة الطوارئ بعد تعرض أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني من برامج الفدية

Lebanon 24
09-05-2021 | 20:33
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