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المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يحث إسرائيل على وقف الهدم والطرد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

Lebanon 24
09-05-2021 | 20:49
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