ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"الجديد": شائعات كثيرة بُثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع الدعم عن البنزين ونحن كموزّعين لم نتبلغ أيّ مشروع برفع الدعم وسعر البنزين لم يرتفع

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