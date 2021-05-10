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الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 1278 إصابة بينهم 5 بحالة خطيرة جدًا جراء قمع الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى

Lebanon 24
10-05-2021 | 05:30
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