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أخبار عاجلة
الرئيس الأفغاني يأمر الجيش باحترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان
Lebanon 24
10-05-2021
|
07:29
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