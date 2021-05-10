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أخبار عاجلة
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طالبت إدارة بايدن بعدم التدخل أو الضغط عليها بشأن أحداث القدس
Lebanon 24
10-05-2021
|
08:46
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