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مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى الصليب الأحمر (بنك الدم - طرابلس) او التواصل على الرقم 03186130

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:08
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