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إسرائيل تعلن وقف مناوراتها "الأكبر في التاريخ" بشكل مؤقت "للتركيز على الاحتياجات الداخلية" (الشرق)

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:30
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