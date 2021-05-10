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كتائب القسام: قيادة المقاومة تمهل إسرائيل حتى 6 مساء لسحب جنودها من الأقصى وإطلاق سراح المعتقلين

Lebanon 24
10-05-2021 | 16:48
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