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الرئيس الفلسطيني يقرر تنكيس الأعلام وإلغاء احتفالات العيد حداداً على ضحايا غزة

Lebanon 24
10-05-2021 | 15:37
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