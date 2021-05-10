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منظمة العفو الدولية: على إسرائيل وقف ترحيل سكان حي الشيخ جراح والقدس الشرقية فوراً

Lebanon 24
10-05-2021 | 16:28
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