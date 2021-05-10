أخبار عاجلة

مسيرات سيارات الآن في مخيم البداوي

Lebanon 24
10-05-2021 | 17:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العثور على قذيفة قديمة العهد على اطراف مخيم البداوي.. ستُفجّر بمكانها لتعثر نقلها
lebanon 24
11/05/2021 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس تسلّم 6 "ديجنتيرات" كهربائية للَّجنة الشعبية في مخيم البداوي
lebanon 24
11/05/2021 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال واطلاق نار على خلفية "كش الحمام" في مخيم البداوي
lebanon 24
11/05/2021 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رشقات نارية تسمع بين الحين والاخر في منطقة البدواي والجوار ليتبين ان الرصاص مصدره مخيم البداوي وهو ناتج عن مناسبة اجتماعية
lebanon 24
11/05/2021 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:46 | 2021-05-10
19:18 | 2021-05-10
19:12 | 2021-05-10
18:56 | 2021-05-10
18:54 | 2021-05-10
18:40 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website