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أخبار عاجلة
رشقات صاروخية جديدة تطلقها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة
Lebanon 24
10-05-2021
|
17:47
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