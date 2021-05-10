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أخبار عاجلة
إسرائيل تعلن إطلاق اسم "حارس الأسوار" على عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة
Lebanon 24
10-05-2021
|
17:59
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