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‏السعودية: ندين بأشد العبارات الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى

Lebanon 24
10-05-2021 | 23:46
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