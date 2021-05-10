أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع الإصابات بالضفة الغربية بما فيها القدس إلى 714 منها 520 بالقدس الشرقية

Lebanon 24
10-05-2021 | 20:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات في المواجهات بالقدس‬⁩ إلى 520
lebanon 24
11/05/2021 06:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية
lebanon 24
11/05/2021 06:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات جراء الاعتداء على "الأقصى" إلى 331
lebanon 24
11/05/2021 06:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: مئات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمرابطين في المسجد الأقصى ونقلنا 50 إصابة إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني حتى الآن
lebanon 24
11/05/2021 06:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:05 | 2021-05-10
19:59 | 2021-05-10
19:53 | 2021-05-10
19:48 | 2021-05-10
19:46 | 2021-05-10
19:18 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website