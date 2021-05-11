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وسائل إعلام إسرائيلية: إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين في الهجوم الصاروخي على عسقلان يرتفع إلى 26 (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-05-2021 | 10:43
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