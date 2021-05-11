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أخبار عاجلة
حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قيادييها في غارة إسرائيلية على غزة
Lebanon 24
11-05-2021
|
05:45
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