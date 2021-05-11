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الرئيس عون تلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي في "حماس" اسماعيل هنية عرض فيها للتطورات الامنية الاخيرة

Lebanon 24
11-05-2021 | 06:14
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