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جيش العدو الاسرائيلي يقرّر وقف مناوراته الكبرى لمدة أسبوع بعد يومين من انطلاقها إثر تدهور الأوضاع

Lebanon 24
11-05-2021 | 13:49
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