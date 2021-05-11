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أخبار عاجلة
اندلاع النار في مصنع بمدينة عسقلان نتيجة للقصف الصاروخي الذي انطلق من غزة
Lebanon 24
11-05-2021
|
07:38
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