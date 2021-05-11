أخبار عاجلة

سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة

Lebanon 24
11-05-2021 | 20:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
استشهاد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة من بينهم امرأة بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ بغزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/05/2021 18:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الإسلامي تؤكد مقتل 3 قادة من قادتها بينهم سامح المملوك قائد الوحدات الصاروخية في "سرايا القدس"
lebanon 24
11/05/2021 18:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس تتبنى قصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية
lebanon 24
11/05/2021 18:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة بعد قصفها برشقة صاروخية كبيرة من سرايا القدس
lebanon 24
11/05/2021 18:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:50 | 2021-05-11
11:49 | 2021-05-11
11:45 | 2021-05-11
11:42 | 2021-05-11
11:39 | 2021-05-11
11:31 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website