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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 28 شهيداً

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:08
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