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القيادة المركزية الأميركية: أنجزنا نحو 12% من نقل المعدات أو تدميرها في أفغانستان

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:20
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