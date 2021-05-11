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وسائل إعلام إسرائيلية: إحدى الإصابات بأحد المباني في عسقلان ناتجة عن صاروخ تامير المعتمد في القبة الحديدية

Lebanon 24
11-05-2021 | 12:24
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