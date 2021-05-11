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التلفزيون الإيراني: خامنئي يحث الفلسطينيين على تعزيز قوتهم ويقول إن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة

Lebanon 24
11-05-2021 | 12:57
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