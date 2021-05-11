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كتائب القسام تنشر رسالة تتوعد فيها الاحتلال بقصف تل أبيب ردا على استهداف برج سكني في غزة

Lebanon 24
11-05-2021 | 13:40
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