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هيئة البث الإسرائيلية: حماس أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ على "غوش دان" وتل أبيب

Lebanon 24
11-05-2021 | 14:12
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