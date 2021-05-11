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هيئة البث الإسرائيلية: حماس أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ على "غوش دان" وتل أبيب
Lebanon 24
11-05-2021
|
14:12
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