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الخارجية الأميركية: يجب معاملة العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح في القدس بإنسانية

Lebanon 24
11-05-2021 | 14:28
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